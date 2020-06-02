Кадыров выступил против нарушения свобод человека и внесудебных казней в США

Рамзан Кадыров резко осудил происходящее в США. "С ужасом наблюдаю за ситуацией в Соединённых Штатах, где права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона", - написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Кадыров потребовал от властей США "остановить этот беспредел".

"Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей", - добавил глава Чеченской Республики.