Интернет-агрегаторы хотят подключиться к торговле спиртным

"Яндекс.Маркет" предложил правительственной рабочей группе по "регуляторной гильотине", куда входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций и прочие, рассмотреть новую версию проекта закона об онлайн-торговле алкоголем.

Документ разработали несколько участников группы. В случае его одобрения, проект направят в правительственную подкомиссию для утверждения.​

В настоящее время онлайн-продажи алкоголя в России под запретом. Однако он нелегально продается в интернете – рынок составляет 2–3 млрд руб. в год, пишут "Ведомости".

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.