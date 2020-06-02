07 Сентября 2020
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Политика В России
Дезинфекция, подъезд, Тюмень (2020) | Фото: Администрация Тюмени

Рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов дал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, на открытых пространствах предлагается дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания, двери, поручни, урны, а также остановки общественного транспорта, киоски и общественные туалеты.

В многоквартирных домах необходимо обеззараживать подъезды, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

При этом жильцов необходимо предупреждать о дезинфекции, а проводить ее следует ночью.

Как сообщалось, в Тюменской области в рамках перехода ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений прекращена дезинфекция подъездов, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе. Дезинфекция подъездов жилых домов, а также обработка улиц, мест общего пользования хлорсодержащими дезсредствами прекращены с 31 мая. В числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.

Для людей в возрасте 65+ и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без введённой ранее разовой адресной социальной помощи.

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Рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов дал Роспотребнадзор

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Теги: Роспотребнадзор., коронавирус



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