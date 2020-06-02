07 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
фотовидеофиксация знак (2013) | Фото:

В Пермском крае появится 270 комплексов фотовидеофиксации

В Перми завершена установка четырех комплексов фотовидеофиксации в районе Центрального рынка.

Устройства начали фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. До конца июня на дорогах края завершится установка еще 17 пунктов фотовидеофиксации, а также будут объявлены торги на установку еще 25 комплексов в Перми. Камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения правил дорожного движения.

До конца года общее число комплексов фотовидеофиксации в Прикамье увеличится до 270, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края

Как сообщалось, в России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране. Первая версия системы уже разработана НП "ГЛОНАСС". На реализацию системы потребуется от двух до пяти месяцев, на нее выделят около 100 млн руб.

Отмечается, что новая система позволит исключить установку камер фотовидеофиксации в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным владельцев авто.

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В Пермском крае появится 270 комплексов фотовидеофиксации

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Теги: фотовидеофиксация, транспорт, дороги



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