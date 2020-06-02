07 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В псковском интернате выявлена вспышка коронавируса

В Моринском психоневрологическом интернате Псковской области выявлена вспышка  коронавируса.

Заболели 37 человек, среди которых и сотрудники учреждения. Все они госпитализированы, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ситуации в центральной городской клинической больнице №1, где ранее произошла вспышка коронавируса. Также мэр сообщил, как обстоят дела в автотранспортных предприятиях.

Как заявил Высокинский на сегодняшнем брифинге, после вспышки COVID-19 в первой больнице была проведена проверка Роспотребнадзора. Обнаружена масса нарушений, за которые суд наложил на учреждение штраф в размере 100 тысяч рублей.

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В псковском интернате выявлена вспышка коронавируса

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Теги: коронавирус, пневмония



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