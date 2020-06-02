В псковском интернате выявлена вспышка коронавируса

В Моринском психоневрологическом интернате Псковской области выявлена вспышка коронавируса.

Заболели 37 человек, среди которых и сотрудники учреждения. Все они госпитализированы, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ситуации в центральной городской клинической больнице №1, где ранее произошла вспышка коронавируса. Также мэр сообщил, как обстоят дела в автотранспортных предприятиях.

Как заявил Высокинский на сегодняшнем брифинге, после вспышки COVID-19 в первой больнице была проведена проверка Роспотребнадзора. Обнаружена масса нарушений, за которые суд наложил на учреждение штраф в размере 100 тысяч рублей.