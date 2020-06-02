Собянин заявил о "серьезных проблемах" из-за непринятых решений по Конституции

Московский мэр Сергей Собянин считает, что сейчас "самое время" для проведения общенародного голосования по поправкам к Конституции.

"Президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой", - сказал он.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении. И сейчас "самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем".

Телеграм-канал Mos News отмечает, что заявление градоначальника вышло очень неоднозначным. "Человек, очевидно, не определился, не принял решение, и просто рассуждает вслух. И либо Собянину нужно поменять спичрайтеров, либо двусмысленность - задуманный коммуникационный ход, призванный обозначить позицию не очень определившегося политика или организованной политической группы".

Политолог Максим Жаров склонен видеть в действиях мэра попытку противопоставить москвичей Владимиру Путину. "И фраза "непринятые решения" в устах Собянина имеет отношение не к этому несчастному голосованию по поправкам, а к финальному продвижению политической карьеры одного высшего должностного лица и к финальному окончанию политической карьеры другого высшего должностного лица РФ", - предполагает он.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам. Документ определяет, что голосование пройдёт 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.

В ходе совещания с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин сказал: "1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. С юридической точки зрения это безупречно, если объявить о назначении голосования сегодня. И на фоне улучшения ситуации с коронавирусом есть возможность предпринять дополнительные меры для улучшения".