07 Сентября 2020
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Экономика В России
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Нефть Urals подорожала за месяц на 70%

Средняя стоимость нефти Urals в мае составила $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем годом ранее.

Однако за месяц стоимость Urals выросла на 70%. С начала года средняя цена составила $39,2 за баррель.

На фоне подорожания нефти впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$, пишет "Коммерсант".

Напомним, Россия не против переноса следующей встречи ОПЕК+.

Ее предложено перенести на 4 июня, тогда как ранее планировалось провести 9–10 июня. Перенести встречу предложил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб. По его словам, перенос сроков встречи облегчит распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса, считает господин Аркаб.

Как сообщаюсь, в ходе предстоящей в июне встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.

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Нефть Urals подорожала за месяц на 70%

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Теги: нефть, Urals



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