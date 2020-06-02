Православные храмы Москвы откроются 6 июня

Православные храмы Москвы откроются для верующих с 6 июня.

При этом Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются 2 июня. Доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце марта патриарх Кирилл призвал верующих временно не посещать храмы, усилив домашнюю молитву. Богослужения при этом не прекращаются, а храмы не закрываются, хотя усилено соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе при совершении таинств.

С начала Страстной недели храмы и монастыри Москвы закрылись для прихожан по благословению патриарха Кирилла. Позже запрет был продлен на неопределенный срок.