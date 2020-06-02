Перечислены выплаты на детей от 3 до 16 лет

Около 10,2 млн российских семей уже получили единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Это больше половины тех, кто имеет на это право. Деньги перечислены тем, кто обратился с заявлением до 22 мая включительно.

Заявления рассматриваются в течение пяти дней, а выплаты производятся в течение трех рабочих дней, пишет "Коммерсант".

Напомним, президент Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил выплатить единоразовые пособия в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Из-за большого наплыва пользователей сайт госуслуг некоторое время "висел". Президент на одном из совещаний с правительством потребовал устранить неполадки.

Глава Минтруда Антон Котяков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми, заявил, что не ожидал такого количества нуждающихся в этих деньгах.