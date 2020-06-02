07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Путин, телефон, (2016) | Фото:

Путин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, российский лидер "выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких".

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Путин и Трамп также обсудили эффект от сделки ОПЕК+. Кроме того, Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Как сообщалось, Россия не против переноса следующей встречи ОПЕК+.

Ее предложено перенести на 4 июня, тогда как ранее планировалось провести 9–10 июня. Перенести встречу предложил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб. По его словам, перенос сроков встречи облегчит распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса, считает господин Аркаб.

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Путин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

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Теги: Трамп, Путин, нефть



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