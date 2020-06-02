Глава Россельхознадзора заявил о клевете

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в московскую полицию заявление о клевете после информации о вымогательстве.

"Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информировала о несоответствии действительности появившейся в СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании", - сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

Адвокатом Данкверта выступит Анатолий Кучерена, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.

Вымогательство началось в конце ноября 2019 года, утверждают в "Млековите". Якобы глава Россельхознадзора и его заместитель Константин Савенков действуют через юриста по фамилии Суздальцев.