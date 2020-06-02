На Урале Центр профилактики экстремизма начал оказывать гуманитарную помощь мигрантам

Уральская ассоциация "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" оказывает поддержку гражданам из числа мигрантов, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с распространением коронавируса.

Так, оказана поддержка ряду семей иностранных граждан, оставшихся без средств к существованию, проживающих в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. Среди них были граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. В ответ на обращение от цыганской общины города Екатеринбурга благотворительная помощь оказана и ей - для 250 детей передали значительное количество кондитерских изделий, конфет, печенья, сгущённого молока. На средства, переданные российской стороной, были сформированы продуктовые пакеты для 40 остро нуждающихся семей, проживающих в Киргизии. Прошел и целый ряд других благотворительных акций.

Как отмечает президент ассоциации Сергей Павленко, именно мигрантам, оставшимся без средств к существованию в другой стране, оказывается тяжелее всего, и такая интернациональная помощь должна оказываться.

"Раньше мы, люди различных национальностей, проживали в одной большой, могучей стране – СССР. В стране было 15 союзных республик с населением около 300 миллионов человек. Мы работали на стройках и заводах, были в одной бригаде, одним целым, учились в школе все вместе, не разделяясь по цвету кожи, разрезу глаз... Вспоминая Армию, я вспоминаю еще и своих ребят из взвода, различных национальностей, которые делились со мной последним, я вспоминаю Адилова, Гайсина, Дарбишева, Хохлова, Гафарова, понятно, что СССР распался, но представляю, что их родные могут находится у нас в Свердловской области и им тяжело", - говорит Сергей Павленко.