На Урале Центр профилактики экстремизма начал оказывать гуманитарную помощь мигрантам

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
помощь мигрантам (2020) | Фото: ethnoreligia.ru

На Урале Центр профилактики экстремизма начал оказывать гуманитарную помощь мигрантам

Уральская ассоциация "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" оказывает поддержку гражданам из числа мигрантов, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с распространением коронавируса.

Так, оказана поддержка ряду семей иностранных граждан, оставшихся без средств к существованию, проживающих в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. Среди них были граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. В ответ на обращение от цыганской общины города Екатеринбурга благотворительная помощь оказана и ей - для 250 детей передали значительное количество кондитерских изделий, конфет, печенья, сгущённого молока. На средства, переданные российской стороной, были сформированы продуктовые пакеты для 40 остро нуждающихся семей, проживающих в Киргизии. Прошел и целый ряд других благотворительных акций.

Как отмечает президент ассоциации Сергей Павленко, именно мигрантам, оставшимся без средств к существованию в другой стране, оказывается тяжелее всего, и такая интернациональная помощь должна оказываться.

"Раньше мы, люди различных национальностей, проживали в одной большой, могучей стране – СССР. В стране было 15 союзных республик с населением около 300 миллионов человек. Мы работали на стройках и заводах, были в одной бригаде, одним целым, учились в школе все вместе, не разделяясь по цвету кожи, разрезу глаз... Вспоминая Армию, я вспоминаю еще и своих ребят из взвода, различных национальностей, которые делились со мной последним, я вспоминаю Адилова, Гайсина, Дарбишева, Хохлова, Гафарова, понятно, что СССР распался, но представляю, что их родные могут находится у нас в Свердловской области и им тяжело", - говорит Сергей Павленко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Урале Центр профилактики экстремизма начал оказывать гуманитарную помощь мигрантам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Центр профилактики экстремизма, Сергей Павленко, помощь, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети