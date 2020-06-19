В Тюменской области в ДТП пострадали пять человек, из них четверо дети

Сегодня в Тюменской области, в районе деревни Копылово, Северный Вагай произошло ДТП с пятью пострадавшими, из них четверо - дети. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По предварительным данным, примерно в 21.43 автомобиль "ОКА" выехал в Тюмень. На место ДТП выехали две бригады скорой помощи Областной больницы №9 и автомобиль Центра медицина катастроф, базирующийся в ОБ№3 города Тобольска.

"Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим, из которых четверо детей. Как тяжелое оценивается состояние женщины, сейчас принимается решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. Также предварительно тяжелые травмы получил один ребенок. Еще трое детей пострадали чуть меньше, их состояние оценивается как легкое и среднее по степени тяжести, у них диагностированы скальпированные раны, ушибы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении депздрава.

После стабилизации состояния и оценки ситуации будет приниматься решение о переводе в ОБ№3 города Тобольска для оказания специализированной травматологической помощи.