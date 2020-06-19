25 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
(2005) | Фото: www.rzd.ru

В Мурманской области восстановили прямое железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение с Мурманском через реку Колу восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Первый грузовой поезд прошел сегодня, в 18.50 до станции Мурмаши. Железнодорожники построили обход в рекордные сроки вместо разрушенного моста. Для строительства (5,7 км нового пути) позвали более тысячи человек и привлекли 250 единиц техники. Теперь дорога есть, и пока мост возводят заново, по ней будут доставлять экспортный груз.

Пассажирские поезда будут запущены немного позднее.

Напомним, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола – станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился. Новый мост планируется возвести к началу октября. Новое пролетное строение будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.

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В Мурманской области восстановили прямое железнодорожное сообщение

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Теги: Мурманск, Выходной, вокзал, станция



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