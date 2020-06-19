В Прикамье продлили самоизоляцию до конца июня

Режим самоизоляции в Прикамье продлили до конца июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Решение было принято сегодня, на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19. Как доложил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, два дня коэффициент распространения коронавируса ниже единицы. При этом за неделю прирост числа инфицированных – 2,2%. Для сравнения: средний показательно по России составляет 1,5%.

"С июня наблюдается количественный рост заболеваемости по сравнению с маем. Почти четверть заболевших – представители старшего поколения", – подчеркнул Виталий Костарев и добавил, что сейчас ведомство анализирует дополнительные критерии протекания пандемии в регионе.

Дмитрий Махонин отметил, что важно не допустить новых вспышек инфекции и что оперштабу вместе с профильными министерствами и Роспотребнадзором будет поручено разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей.

"Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемости", – заявил врио губернатораю

При этом на оперштабе подтвердили, что в Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до пяти человек. Соответственно 22 июня прикамцы могут почтить память героев войны, в том числе посетить кладбища и места захоронения, при условии наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 22 июня в Прикамье пройдут памятные мероприятия, большинство из них – онлайн.