24 Сентября 2020
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Прокуратура Орловской области проводит проверку после высказывания инфекциониста о нехватке мест

Прокуратура Орловской области проводит проверку по доводам интервью сетевого издания "Орловские новости" с главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона.

Напомним, в интервью "Орловским новостям" врач подтвердила предположение о том, что после голосования по поправкам в Конституцию страну ждет прирост заболевших: "[Прирост] обязательно будет. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет".

Эксперт также считает, что о стабилизации ситуации говорить не приходится: "У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тысяч населения — и это уже эпидемия. А мы продолжаем расти. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек. <…> Мы растем. Плато не будет. При воздушно-капельных инфекциях, когда говорят "плато" - это вызывает некоторое удивление, особенно, когда это говорят эпидемиологи и инфекционисты. В такого рода инфекциях бывает только рост и снижение".

Адоньева считает, что простое увеличение коечного фонда (которое в некоторых регионах тоже уже невозможно) не даст эффекта: "Если продолжится рост, лечить будет некому. Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя. Врачи уже работают на пределе сил. Мы, инфекционисты в этом живем уже три месяца, привлеченные специалисты работают месяц, их привлекли как пошел рост, но и у них уже нет сил. У нас сотрудники в обморок падают, потому что в такую жару в средствах защиты работать очень тяжело. Сколько они еще выдержат, я не знаю".

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Прокуратура Орловской области проводит проверку после высказывания инфекциониста о нехватке мест

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Теги: прокуратура, голосование по поправкам в конституцию, коронавирус, инфекционист, рост заболеваемости, плато



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