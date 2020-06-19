Перестрелка на Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла из-за сотового телефона

Один из участников перестрелки, произошедшей неделю назад в Екатеринбурге на рынке Новомосковский, сообщил Накануне.RU подробности конфликта.

По словам мужчины, в этой истории он является потерпевшим. Конфликт между ним и его знакомым произошел из-за телефона.

"Угрожали мне, убить хотели. Предыстория такова: сдал телефон в ремонт, примерно 8 мая, может даже раньше. И мне до сих пор его не вернули. 10 июня, когда я встретил этого человека, спросил, где телефон. На повышенных тонах мы пообщались. Ему это не понравилось и он начал угрожать мне расправой. И уже 13 июня приехал, не один. С ним два человека было. Приехали ко мне в магазин, я арендатор. Позвал меня выйти из магазина. Когда я вышел, начали применять физическую силу, душить, пинать. Когда я начал защищаться достали пистолет и 12 выстрелов произвели", - сообщил он.

Ранее в полиции сообщали, что оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет.

Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается. В конфликте было использовано травматическое оружие, но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза, гильзы сейчас исследуют эксперты.