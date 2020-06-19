В Курганской области снимают ограничения по въезду в регион

С 20 июня меняется порядок въезда в Курганскую область. Гражданам, прибывающим в регион, больше не нужно предъявлять справку об отсутствии Covid-19. Исключение составят те, кто приедет из эпиднеблагополучных субъектов РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Мурманская область), но при этом наличие справки снимает с людей обязанность соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Обязательный масочный режим, который действует на территории Курганской области с 15 июня, по-прежнему сохраняется. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции.