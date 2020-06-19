24 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
ПМЭФ-2019, Андрей Белоусов (2019) | Фото: Накануне.RU

Андрей Белоусов рассказал, какие четыре урока власти должны вынести из последних недель

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов рассказал на совещании у Владимира Путина о четырех уроках, которые власти должны вынести из кризиса в целом и последних недель работы.

Первый урок, по мнению Белоусова, состоит в том, что быстро приспособиться к ситуации, переформатироваться и, в результате, не так сильно упасть в выручке как остальной рынок смогли те компании, которые цифровизовались. Это касается и электронного документооборота, и вовлечения в госпрограммы и системы, и поиска новых поставщиков, и оптимизации производства. Теперь правительство собирается сделать цифровизацию одним из приоритетов нацпроекта "Повышение производительности труда".

Второй урок – онлайн-торговле и другим электронным платформенным решениям нужна регуляторика. Сейчас, по мнению вице-премьера, онлайн-торговля находится в серой зоне, между тем, благодаря ей некоторые компании, например, из сферы общепита, упали только на 20-30% при среднем падении сектора на 70%.

Третий урок – необходимость регулирования дистанционной и смешанной форм занятости. Многие компании теперь не собираются возвращаться к традиционным формам занятости, но им нужно правовое регулирование, изменение в Трудовой кодекс.

И, наконец, в качестве четвертого урока Белоусов назвал "пережимание" ограничениями к доступу к кредитам от государства. Он заявил, что Минфин уже на следующей неделе представит послабления, которыми смогут воспользоваться, во-первых, крупные холдинги в сфере производства и транспорта, а во-вторых, компании, которые пока не могут представить данные о падении производства на 30% во втором квартале (который еще идет).

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Андрей Белоусов рассказал, какие четыре урока власти должны вынести из последних недель

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Теги: андрей белоусов, поддержка экономики, дистанционная работа



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