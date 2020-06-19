Голикова согласилась рассмотреть план по безостановочной работе ТЦ в условиях эпидемий

Вице-премьер Татьяна Голикова согласилась рассмотреть предложения, которые ритейлеры разработали для бесперебойного функционирования торговых центров во время второй волны коронавируса или любых других подобных катаклизмов в будущем. Сами предложения передали Владимиру Путину сегодня во время совещания с представителями бизнеса по вопросам поддержки экономики.

При этом Голикова отметила, что и ритейл, и весь остальной бизнес должны понимать, что власти совместно с Роспотребнадзором и врачами стараются "не предпринимать таких шагов, которые заставят потом вернуться к ограничениям".