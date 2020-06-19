В Югре сотруднице банка грозит срок за кражу у клиентов 20 миллионов

Утверждено обвинение по делу сотрудницы банка, которой вменяют кражу у клиентов 19,7 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, преступления совершила начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания офиса "Сургутский" филиала одного из банков. В августе 2017 – феврале 2019 гг. она совершила хищение 19,7 млн руб. со счетов и вкладов 17 клиентов. Деньги она переводила на принадлежавшие ей, а также используемые ею счета сожителя, матери и распоряжалась ими по своему усмотрению.

О преступлении стало известно в феврале 2019 г., когда одной из клиенток банка пришло смс-уведомление об оплате обслуживания банковской карты. По телефону "горячей линии" ей объяснили, что из-за закрытия вклада обслуживание карты стало платным. Клиентка пришла в офис банка для выяснения ситуации – вклад она не закрывала. Финансовое учреждение за счёт собственных средств вернуло клиентам деньги, потерпевшим по делу признана финансово-кредитная организация.

После вручения обвинительного заключения материалы дела направят в Сургутский городской суд Югры. Обвиняемой грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн руб. или без него.