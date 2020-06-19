24 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор перед голосованием по Конституции собрал всех высокопоставленных силовиков

Губернатор Александр Моор провел заседании антитеррористической комиссии в Тюменской области и  регионального оперативного штаба, посвященного обеспечению мер безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В режиме видео-конференц-связи участие в заседании приняли руководитель регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, областной прокурор Владислав Московских, руководитель следственного управления следственного комитета России по Тюменской области Александр Кубляков, начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, председатель областной думы Сергей Корепанов, представители регионального правительства.

В ходе заседания участники обсудили и выработали дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в регионе, недопущению террористических, экстремистских и иных антиобщественных проявлений.

Решением антитеррористической комиссии в Тюменской области и регионального оперативного штаба правоохранительным структурам предписано обеспечить безопасность граждан и правопорядок в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Управлению МВД России по Тюменской области, областному управлению Росгвардии, главному управлению МЧС России по Тюменской области во взаимодействии с областной избирательной комиссией и органами местного самоуправления поручено организовать и осуществить комиссионное обследование мест размещения избирательных участков и прилегающей к ним территории на предмет их антитеррористической защищенности и соблюдения требований пожарной безопасности.

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, члены антитеррористической комиссии заслушали информацию об организации голосования в регионе, подготовке участковых избирательных комиссий. Все виды голосования будут проходить с соблюдением санитарных норм, в том числе с использованием членами комиссии средств индивидуальной защиты, антисептических средств для обработки рук, предоставлением участникам голосования одноразовых масок и перчаток, дезинфекцией рук перед проходом к месту голосования, соблюдением социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет и тех, кто находится на изоляции, голосование будет проводиться бесконтактным способом, вне помещения для голосования.

Избирательные комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Уже проводятся тестирования на COVID-19 членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также наблюдателей.

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Моор перед голосованием по Конституции собрал всех высокопоставленных силовиков

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Теги: александр моор, антитеррористическая комиссия



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