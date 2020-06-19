24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Челябинская областная детская больница, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер посетил Челябинскую областную детскую больницу и поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор Алексей Текслер побывал в Челябинской областной детской клинической больнице. Глава региона осмотрел отделения хирургической службы, пообщался с медицинскими работниками и поздравил их с наступающим профессиональным праздником, передает корреспондент Накануне.RU.

В областной детской клинической больнице обследуют и лечат не только детей из Челябинской области, но и из других регионов Российской Федерации и зарубежья. В год медики хирургической службы проводят более 7,5 тысяч операций. Больница входит в топ-10 клиник России по объемам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Сегодня Алексей Текслер осмотрел нейрохирургическое отделение, травматолого-ортопедическое отделение и посетил областной онкогематологический центр для детей и подростков имени профессора В.И. Герайна. Отделение травматологии и ортопедии детской больницы возглавляет врач Олег Стариков. Он 14 лет проработал в центре Илизарова, а после защиты кандидатской диссертации уехал на два года в Пакистан, где занимался лечением детей с последствиями полиомиелита. Стариков рассказал главе региона, что в отделении травматологии и ортопедии в год проводится около 3 тысяч операций, помощь получают порядка 2 тысяч детей.

Алексей Текслер, Челябинская областная детская больница,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Как правило, это достаточно сложные операции по травматологии и ортопедии. На базе нашего отделения развернут травмоцентр первого уровня, куда доставляют самых тяжелых детей после ДТП или высотной травмы. Всем оказывается специализированная помощь, высокотехнологичная, малоинвазивная. Также ортопедическая патология любой сложности. Мы выполняем коррекции по удлинению, деформации конечностей, грудной клетки, патологии кисти, стопы. Обширный перечень", - рассказал он.

Главный врач областной детской больницы Галина Киреева считает, что педиатрическая служба – это будущее Челябинской области. Несмотря на сложные времена из-за пандемии коронавируса, педиатрия развивается семимильными шагами благодаря национальным проектам.

"У нас есть шикарный проект по бережливым поликлиникам, по детским поликлиникам, которые будут упакованы оборудованием практически на 100%. У нас в Российской Федерации до 2024 года будет построено 40 новых детских учреждений. Все эти вопросы мы обсуждали на нашем обходе. Для того, чтобы получить результат в лечении больных, необходимо иметь квалифицированных врачей, хорошее оборудование и лекарственные препараты, расходные материалы, лаборатории. И сегодня губернатор вник во все тонкости развития детской хирургической службы, интересовался нашими проблемами досконально. Мы с ним определили стратегическое развитие хирургической службы на ближайшее время. У нас появится новое оборудование. Это позволит нашим детям получать специализированную высокотехнологичную помощь в условиях детской больницы Челябинской области и не посещать Санкт-Петербург, Москву. Мы очень многое можем делать сами. Сегодня мы обсуждали проект будущего и очень приятно, что в лице губернатора, в лице вице-губернатора все эти проекты были поддержаны. Они будут очень жестко контролироваться", - рассказала она.

Алексей Текслер, Челябинская областная детская больница,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

После осмотра больницы Алексей Текслер поздравил сотрудников учреждения с Днем медицинского работника и поблагодарил их за помощь, которую они оказывают детям.

"Я сегодня обратил внимание, что все с такой любовью и нежностью говорили о своей работе. Виден не только профессионализм, но и забота, нежное и трепетное отношение к ребенку. Сегодня я увидел основную проблему, которая есть в областной детской больнице – это нехватка помещений. Мы сегодня договорились улучшить состав оборудования для того, чтобы еще более быстро и качественно оказывать медицинскую помощь. Главная наша задача, чтобы уже в ближайшие годы появился новый хирургический корпус детской областной больницы. Мы это обязательно сделаем, потому что эти минуты, когда надо перевезти ребенка, это жизнь ребенка, и мы это прекрасно понимаем", - подчеркнул он.

После этого губернатор вместе с главным врачом областной детской больницы Галиной Киреевой осмотрел площадку под будущий хирургический корпус. Он подчеркнул, что вся территория должна быть благоустроена.

Челябинский городской бор, Алексей Текслер(2020)|Фото: Накануне.RU

"Надо двигаться дальше, мы готовы быть одним из лучших областных центров и увеличивать количество направлений оказания помощи для наших детей. Действительно необходим единый центр, где любую детскую патологию можно в одном месте лечить. Это наша сегодняшняя задача, мы все для этого сделаем, и новый хирургический корпус, безусловно, необходим. Да, мы посмотрели и место, и самое главное, я увидел энергетику врачей, и у меня нет никакого сомнения, что нам нужно двигаться в эту сторону, естественно, благоустроив территорию, наведя там порядок. Вы знаете, к бору прирезали дополнительные площади, и будут компенсационные посадки крупномерных деревьев. Сделаем все, чтобы сбалансировать интересы всех, но самое главное – это наши дети. Мы окажем всю необходимую поддержку. Сегодня мы это обсуждали. Понятно, что есть стратегия развития, а есть те вопросы, те нюансы, которые нужно решить прямо сейчас. Мы, безусловно, это решим. Соответствующие поручения министру здравоохранения мы дали", - рассказал Алексей Текслер.

Уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова отметила, что в онкогематологическом центре для детей работают опытные специалисты. За последние годы сделан большой рывок в лечении онкологических заболеваний.

"Сегодня дети в основном выздоравливают, это благодаря тому, что появились и технологии, и площади. Но жизнь на месте не стоит, поэтому я не знаю, как можно выбирать между деревьями и детьми, понятно, что не надо обострять, но тем не менее нужно найти разумное решение. Я так же живу в этом городе и не собираюсь уезжать, поэтому я также дышу воздухом, гуляю в бору. Это важно, но нужно найти оптимальный вариант, и мне кажется, он найден", - подчеркнула она.

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную детскую больницу и поздравил медиков с профессиональным праздником

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Теги: Алексей Текслер, ЧОДКБ, педиатрия, хирургия, больница, дети,



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