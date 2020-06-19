На Украине быстро растет число заражений коронавирусом

После длительной стабильности на Украине снова растет число выявленных заражений коронавирусом. За 19 дней июня предыдущий максимум был превышен уже 6 раз. Если с конца апреля в сутки выявлялось по 300-500 заражений, то с начала июня суточный прирост начал повышаться и в последние дни достиг 800-900.

Отчасти это связано с увеличением объемов тестирования. Однако среди тестируемых растет и доля выявленных зараженных. Если в начале июня коронавирус обнаруживали у 4-5% тестируемых, то в последние дни - у 7-8%.

При этом масштабы тестирования на Украине намного ниже, чем в других постсоветских странах. Так, в России на тысячу человек было выполнено 110 тестов, в Белоруссии - 85, Литве - 137, Эстонии, Латвии и Казахстане - около 70, на Украине - всего 12. Это в три раза меньше, чем в Армении и Азербайджане.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин", который был введен на Украине.

Всего в стране было выявлено 35 тыс. заражений, почти тысяча заболевших умерли. Власти около двух недель поговаривают об ужесточении карантина.