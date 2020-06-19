Суд в Челябинске оправдал экоактивиста по делу о фейке

Челябинский областной суд, рассмотрев жалобу экоактивиста Сергея Белогорохова, отменил постановление Советского районного суда, которым он был оштрафован на 40 тысяч рублей за распространение фейковой новости. Производство по делу об административном правонарушении прекращено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В прошлом году Белогорохов в соцсети разместил пост, в котором выражал отрицательное отношение к предстоящей работе Томинского ГОКа (к "постоянным взрывам"), которая может привести к негативным последствиям для населенных пунктов Роза и Коркино. В декабре Советский районный суд признал Белогорохова виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации и назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.

Это решение экоактивист обжаловал в областном суде.

"В ходе судебного разбирательства надлежащих доказательств, подтверждающих распространение заведомо недостоверных сведений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, не представлено", - рассказали в пресс-службе суда.

Облсуд постановление районного суда отменил и прекратил производство по административному делу.