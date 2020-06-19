Голосование по Конституции в Екатеринбурге обещают провести с соблюдением всех санитарных норм

Избирательная комиссия Свердловской области направила на участки региона, где пройдёт общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России, 10 млн единиц средств индивидуальной защиты и 75 т дезинфицирующих средств. Перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы, необходимые для организации голосования и работы участков, закуплены за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, все необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекции будут доставлены в уральскую столицу до 20 июня. В уральской столице каждый голосующий получит маску, перчатки и индивидуальную ручку.

Также в помещениях участковых избирательных комиссий предусмотрят наличие дезинфицирующего коврика для обработки обуви. Кроме того, участки обеспечат средствами для дезинфекции рук, а поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди, будут регулярно обрабатываться антисептиками.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года. А 1 июля в Екатеринбурге также пройдёт сбор подписей за присвоение уральской столице почётного звания "Город трудовой доблести". В городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента РФ. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.