ЦБ РФ: Наш базовый прогноз не включает вторую волну коронавируса

Базовый прогнозный сценарий ЦБ (текущий прогноз) не предусматривает второй волны коронавируса, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции. Если вторая волна и будет, то экономика и население уже будут готовы к ней, и особенного влияния она не окажет, считают в ЦБ.

Также в Банке России считают, что инфляция не будет ускоряться и, скорее всего, по году составит 4%, а ВВП по году не упадет больше чем на 10%.

Напомним, большинство медицинских экспертов сходятся во мнении, что осенью большая часть стран столкнется со второй волной эпидемии коронавируса, которая может быть сложнее как из-за ткущего спада экономики, так и из-за мутаций самого вируса.