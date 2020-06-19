24 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: Наш базовый прогноз не включает вторую волну коронавируса

Базовый прогнозный сценарий ЦБ (текущий прогноз) не предусматривает второй волны коронавируса, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции. Если вторая волна и будет, то экономика и население уже будут готовы к ней, и особенного влияния она не окажет, считают в ЦБ.
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Также в Банке России считают, что инфляция не будет ускоряться и, скорее всего, по году составит 4%, а ВВП по году не упадет больше чем на 10%.

Напомним, большинство медицинских экспертов сходятся во мнении, что осенью большая часть стран столкнется со второй волной эпидемии коронавируса, которая может быть сложнее как из-за ткущего спада экономики, так и из-за мутаций самого вируса.

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ЦБ РФ: Наш базовый прогноз не включает вторую волну коронавируса

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Теги: вторая волна, коронавирус, эпидемия, цб, эльвира набиуллина



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