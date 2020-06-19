В Свердловской области снят запрет по времени продажи алкоголя

Вечером в пятницу губернатор Евгений Куйвашев отменил ограничения по времени продажи алкоголя в Свердловской области, введенные еще весной из-за распространения коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ главы региона опубликован сегодня на областном портале правовой информации.

Документом снимается сразу несколько ограничений. В частности, как и было обещано, уже с сегодняшнего дня на Среднем Урале разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на стадионах и открытых спортивных площадках. Также указом предусмотрено снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции.

Снимается запрет и на работу косметологических и массажных центров, а также на работу фитнес-центров, если речь идет об индивидуальных занятиях. Как уточнили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, при этом для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении (не более 10% посетителей от вместимости объекта) и тщательная санобработка с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, в апреле Евгений Куйвашев запретил продавать спиртное в Свердловской области после 19 часов. Иногда это приводило к недовольству среди населения – в начале мая в Серове мужчина разгромил магазин, когда ему отказались вечером продать алкоголь.