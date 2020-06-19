В Свердловской области снят запрет по времени продажи алкоголя

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ограничение продажи алкоголя, швабра (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области снят запрет по времени продажи алкоголя

Вечером в пятницу губернатор Евгений Куйвашев отменил ограничения по времени продажи алкоголя в Свердловской области, введенные еще весной из-за распространения коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ главы региона опубликован сегодня на областном портале правовой информации.

Документом снимается сразу несколько ограничений. В частности, как и было обещано, уже с сегодняшнего дня на Среднем Урале разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на стадионах и открытых спортивных площадках. Также указом предусмотрено снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции.

запрет продажи алкоголя(2020)|Фото: Накануне.RU

Снимается запрет и на работу косметологических и массажных центров, а также на работу фитнес-центров, если речь идет об индивидуальных занятиях. Как уточнили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, при этом для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении (не более 10% посетителей от вместимости объекта) и тщательная санобработка с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, в апреле Евгений Куйвашев запретил продавать спиртное в Свердловской области после 19 часов. Иногда это приводило к недовольству среди населения – в начале мая в Серове мужчина разгромил магазин, когда ему отказались вечером продать алкоголь.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

В Свердловской области снят запрет по времени продажи алкоголя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алкоголь, продажа, ограничения, запрет, указ, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2020 14:25 Мск Уралец разгромил магазин и устроил драку за отказ продать ему алкоголь после 19 часов
Ранее 05.06.2020 08:09 Мск Эпидситуация на Среднем Урале не позволяет убрать ограничения по времени продажи алкоголя
Ранее 23.04.2020 09:19 Мск Ограничения по продаже спиртного в Свердловской области не отразились на его реализации

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети