24 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

Лидер "ЕР" в Челябинской области о решении губернатора возглавить список партии: "У нас задачи одни!"

Владимир Мякуш, лидер регионального отделения партии "Единая Россия" и спикер Законодательного собрания, прокомментировал решение губернатора Алексея Текслера возглавить партийный список на предстоящих выборах 13 сентября в областной парламент. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе южноуральского ЗСО.

"Я с большим воодушевлением воспринял эту новость как лидер регионального отделения. Действительно, Алексей Текслер сегодня как лидер нашего региона имеет большую поддержку, имеет вес и авторитет среди жителей региона", - заявил он.

"Политика президента и Правительства будет продолжена Алексеем Текслером, мы всегда говорили и подтверждаем, что "Единая Россия" - это пропрезидентская партия. У нас задачи одни – чтобы социально-экономическая политика была направлена на улучшение качества жизни населения области. Ресурсы и "Единой России", и губернатора будут объединены и это позволит нам добиться успеха на очередных выборах", - сказал спикер заксобрания.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, что 26 июня Владимир Мякуш пообещал после конференции регионального отделения партии озвучить список кандидатов на предстоящие выборы в Законодательное собрание. При этом по планам первая тройка списка партии будет выглядеть так: Алексей Текслер, сам Владимир Мякуш и Евгения Майорова, которая работает уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области.

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Лидер "ЕР" в Челябинской области о решении губернатора возглавить список партии: "У нас задачи одни!"

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Теги: Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Евгения Майорова, выборы



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