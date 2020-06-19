24 Сентября 2020
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина признала, что население "проедает" депозитные деньги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что деньги, которые население в период эпидемии снимало с депозитных счетов в банках, "тратятся на первоочередные нужды".

"Только по динамике депозитов сказать сложно. Мы считаем, что на первоначальном этапе ограничительных мер люди использовали сбережения, потому что падали доходы. Плюс возникло перемещение в сторону оплаты наличными. Тратят на первоочередные нужды. Что будет дальше, по мере восстановления доходов – пока непонятно", - отметила глава регулятора.

При этом она отметила, что с начала года произошел небольшой рост депозитных вкладов – на 1,4%, рост наблюдается с начала июня.

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Набиуллина признала, что население "проедает" депозитные деньги

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Теги: эльвира набиуллина, депозиты, население, наличные деньги



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