Набиуллина признала, что население "проедает" депозитные деньги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что деньги, которые население в период эпидемии снимало с депозитных счетов в банках, "тратятся на первоочередные нужды".

"Только по динамике депозитов сказать сложно. Мы считаем, что на первоначальном этапе ограничительных мер люди использовали сбережения, потому что падали доходы. Плюс возникло перемещение в сторону оплаты наличными. Тратят на первоочередные нужды. Что будет дальше, по мере восстановления доходов – пока непонятно", - отметила глава регулятора.

При этом она отметила, что с начала года произошел небольшой рост депозитных вкладов – на 1,4%, рост наблюдается с начала июня.