24 Сентября 2020
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Медик из Тулы стала &quot;звездой&quot;, надев из-за жары защитный костюм на купальник (2020) | Фото: newstula.ru

Тульская "медсестра в купальнике" стала моделью спортивного бренда

Медсестра из Тульской области, которая прославилась после того, как надела купальник под прозрачный защитный костюм, стала участницей рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport.

Фотографии появились на странице бренда в Instagram. Сообщается, что Надежда Жукова стала героиней съемки в преддверии Дня медика.

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В преддверии Дня медика, который в России отмечают 21 июня, героиней нашей съёмки стала медсестра из Тульской областной больницы Надежда Жукова. С марта она работает в инфекционном госпитале с больными COVID-19. @nadinzhuk неожиданно стала известной на весь мир благодаря фото в «купальнике» под защитным костюмом, которое сделал один из пациентов и которое произвело фурор в сети. Но эта ситуация ничуть не изменила желание Надежды работать и помогать людям, а ее главная цель - поступить в медицинский институт и стать врачом. Для #ZASPORT девушка согласилась на время сменить медицинский халат на спортивный костюм и фитнес-экипировку.

Публикация от ZASPORT (@zasport)

Напомним, девушка "прославилась" после того, как пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Фото из палаты появились в соцсетях, новость вызвала огромный интерес у зарубежных СМИ. Издание Daily Mail сообщило, что ему стала известна личность медсестры

Сообщалось, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание – сделали замечание. Позже губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, выразив ей благодарность за тяжелый труд. Также девушку поддержал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

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Тульская "медсестра в купальнике" стала моделью спортивного бренда

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Теги: медсестра в купальнике, защитный костюм, тула



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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2020 19:35 Мск Тульская "медсестра в купальнике" стала ведущей прогноза погоды

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Ранее 20.05.2020 07:58 Мск Медсестра из Тулы из-за жары надела купальник под прозрачный защитный костюм

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