Тульская "медсестра в купальнике" стала моделью спортивного бренда

Медсестра из Тульской области, которая прославилась после того, как надела купальник под прозрачный защитный костюм, стала участницей рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport.

Фотографии появились на странице бренда в Instagram. Сообщается, что Надежда Жукова стала героиней съемки в преддверии Дня медика.

Напомним, девушка "прославилась" после того, как пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Фото из палаты появились в соцсетях, новость вызвала огромный интерес у зарубежных СМИ. Издание Daily Mail сообщило, что ему стала известна личность медсестры

Сообщалось, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание – сделали замечание. Позже губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, выразив ей благодарность за тяжелый труд. Также девушку поддержал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.