24 Сентября 2020
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Политика Ленинградская область
Плакат о поправках в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти создают условия для подтасовок на голосовании, перегрузив избирательные участки Ленобласти открепившимися дачниками из Петербурга

При голосовании по поправкам в Конституцию на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь будут организованы экстерриториальные избирательные участки. Официально они создаются для удобства дачников и садоводов, так как период голосования, с 25 июня по 1 июля, приходится на разгар дачного сезона.

На выборах губернатора Петербурга в 2019 году уже экстерриториальные участки уже использовались, более 80 пунктов были организованы в Ленинградской и Псковской областях. Журналисты издание «Нева.Today» обратили внимание читателей на тот факт, что явка на этих участках значительно превысила явку на УИК города – 65% против 25% соответственно. В связи с такими показателями журналисты предположили, что на голосовании по поправкам в разгар дачного сезона может привести к неординарному результату, когда количество петербуржцев, посетивших участки в области, превысит количество избирателей на участках в городе.

Возможность такого прецедента «Неве.Today» подтвердил глава Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях. Он отметил, что на сегодняшний день в городе насчитывается 2,5 миллиона садоводов, и все они имеют возможность открепиться по месту жительства и проголосовать по месту прибывания. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов также отметил, что процесс по откреплению среди дачников Петербурга достаточно популярен.

Однако стоит отметить, что в прошлом году практика организации экстерриториальных участков для дачников была подвергнута жёсткой критике, в том числе и со стороны Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, глава ЦИК Элла Памфилова настоятельно рекомендовала Городской избирательной комиссии (ГИК) не создавать участки хотя бы в Псковской области. Однако решение по данному вопросу находилось исключительно в ведомстве региональной комиссии. Поэтому рекомендация центра учтена не была.

А между тем, причиной для критики со стороны ЦИК в 2019 году стала невозможность обеспечить надлежащий контроль за ходом избирательного процесса, так как стационарные и мобильные участки зачастую просто не рассчитаны на приём большого числа избирателей. Сейчас же процесс открепления стал ещё доступнее избирателям, всё можно делать удалённо.

Как упоминалось выше, речь идёт о потенциальных 2,5 миллиона петербуржцев, которые могут проголосовать вблизи своих дачных участков. Отметим, что на губернаторских выборах на областных участках проголосовало всего несколько тысяч человек, и уже тогда ЦИК видел проблему. Если же прогнозы о резком росте голосующих дачников этим летом сбудутся, то не сложно представить, насколько слабым будет контроль за ходом голосования. В условиях переполненных участков невозможно будет как отследить за возможными вбросами и подтасовками, так и опровергнуть недостоверные жалобы на такого рода инциденты.

Создать для каждого россиянина возможность доступного голосования безусловно важно, но уместно ли жертвовать качеством в пользу количества? Этот вопрос, на который должна ответить как городская комиссия, так и ЦИК, рекомендациями которого в Петербурге и Ленобласти пренебрегают.

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Власти создают условия для подтасовок на голосовании, перегрузив избирательные участки Ленобласти открепившимися дачниками из Петербурга

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Теги: ленобласть, участки для голосования, экстерриториальные избирательные участки, цик, элла памфилова, садоводы, андрей лях



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