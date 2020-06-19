Падения ВВП больше 10% не будет – Набиуллина

ЦБ не ожидает падения ВВП по году больше 10%. Об этом заявила на онлайн-пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она согласилась, что во втором квартале падение ВВП может быть больше прогнозируемых 8%.

Корректировать прогноз по инфляции ЦБ пока не видит смысла, поскольку имеющийся – 3,8-4,8% - достаточно широкий коридор. "Скорее всего, инфляция будет в нижней части этого диапазона", - отметила Набиуллина.

В ЦБ считают, что ставки по вкладам остаются положительными и привлекательными, несмотря на низкую ключевую ставку.

Набиуллина ожидает, что ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, будут постепенно снижаться, но происходить это будет с временным лагом. "Ставки по ипотеке уже дешевеют, но здесь поддержку оказывают и государственные программы", - отметила глава Банка России.