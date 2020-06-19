Сотрудники прикамского СКР помогут спасенному из леса мальчику стать кадетом

Руководитель СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев встретился с 10-летним мальчиком, спасенным в этом месяце из леса и его мамой и пообещал посодействовать в поступлении школьника в ведомственное образовательное учреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Прикамья.

Он заверил, что если ребенок пожелает стать кадетом СК России, то следственный комитет ему в этом поможет. Также сотрудники следственного управления приобрели и подарили ему новый ноутбук и книгу с произведением Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Накануне ребенок был выписан из больницы, куда попал после того, как несколько суток бродил по лесу.

Напомним, 10-летний школьник из поселка Лель Гайнского района провел в лесу три дня - с 3 по 6 июня. Ребенок прошел 40 километров и вышел на лесовозную дорогу. Мальчик был обезвожен, его покусали клещи. В больнице он несколько дней провел в реанимации.

Следователям ребенок сообщил, что после прогулки решил вернуться домой другой дорогой, но, когда зашел в лес, понял, что заблудился, и испугался. Дорога становилась все хуже, ребенок бросил велосипед и пошел пешком. Несмотря на обстоятельства, мальчик не растерялся и не пал духом. В течение четырех дней, одетый в шорты, футболку и сланцы, через лес, в котором обитают хищники, он двигался, останавливаясь только тогда, когда становилось темно. В лесу ребенок питался съедобной травой, шишками и пил воду из речек и ручьев. Ночью он стелил на землю мох и ложился спать, укрываясь футболкой и мхом. Преодолев большое расстояние от своего поселка, мальчик вышел на дорогу, пошел по ней и набрел на беседку, в которой обнаружил куртку и взял ее с собой, чтобы укрываться ночью. На четвертый день пути мальчика на дороге увидели проезжавшие мимо жители поселка Верхний Будым, которые привезли его в поселок, накормили и сообщили о найденном ребенке. Из районной больницы ребенка доставили в краевую, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.