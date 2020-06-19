Набиуллина: Снижение ключевой ставки сразу на 1% - нестандартная мера

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки на целый процент – таких больших шагов ставки не было несколько лет.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность мер по смягчению денежно-кредитной политики и конкретно ставки. Конечно, мы не считаем сегодняшний шаг стандартным. Все будет зависеть от обстоятельств, но мы не расцениваем это как новый стандарт принятия решений", - отметила Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.

"Уровень ключевой ставки будет определяться задачей стабилизации инфляции на уровне 4%", - добавила глава регулятора.

Напомним, теперь ключевая ставка составляет 4,5% - это исторический минимум.