24 Сентября 2020
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Разлив дизельного топлива на реке Амбарной в Норильске. (2020) | Фото: Роскосмос

Путин: "Норникель" обязан продолжать работу до полного восстановления после аварии в Норильске

Владимир Путин сегодня провел совещание на тему ликвидации разлива топлива в Норильске. Глава государства отметил, что ситуации можно было бы избежать, работай контролирующие органы своевременно и эффективно.

"Необходимо не просто оперативно исправить положение, но в полном объеме восстановить нарушенную экосреду. Опыта ликвидации на столь больших водных объектах в России пока не было. За прошедшие недели проведена большая по масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива. Есть ли веские основания для снятия режима федеральной ЧС? Можно ли уже дать уже более точную финансовую оценку происшествия? Главное не быстренько прибраться, а обеспечить качественное восстановление. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. "Норникель" обязан продолжать работу до полного восстановления. Проверки аналогичных объектов пройдут по всей стране", - начал совещание глава государства.

Министр ЧС Евгений Зиничев сообщил, что сейчас второй этап мероприятий по ликвидации проходит к завершению. "Всего группировка собрала 32 тыс. кубометров топливо-водяной смеси, 103 тыс. кубометров грунта. Все собрано в 103 емкости. Грунт находится в закрытых ангарах. Третий этап – передислоцировать собранное топливо из русла реки в места локализации. Будет построен гибкий трубопровод до места локализации – решение техническое пересмотрено. Четвертый этап одновременно начнется – восстановление среды, популяции рыб и т.д.", - доложил министр.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в отобранных пробах превышение от 8 до 32 ПДК в сутки. Эта цифра постоянно меняется. 26 июня заканчивается внеплановая проверка компании, к 1 июля будет готов первичный расчет ущерба. "Сейчас фиксируется тонкая пленка по всей водной глади. Будут установлены абсорбирующие боны для сбора остаточных нефтепродуктов. Идет обработка берегов сорбентом. Топливно-водяная жидкость может храниться, но компания должна смонтировать временный трубопровод и перекачать ее в места постоянного хранения и там утилизировать. Все эти мероприятия мы будем сопровождать до полного восстановления экосистемы", - пообещала Радионова.

Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино|Фото: Пресс-служба

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что предстоит много системной работы. Например, по повышению уровня промышленной безопасности. "Регион будет привлекать представителей коренных малочисленных народов Севера. Восстановление потребует не один месяц. К этой работе должны быть привлечены многие научные коллективы на базе Сибирского национального университета, там должен быть создан Центр развития Арктики. Предложение поучаствовать уже направлено компании "Норильский никель", - заявил глава региона.

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин доложил, что сейчас в ликвидации участвуют более 200 специалистов компании, уже потрачено около 5 млрд руб. "Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет. Мы приступаем к утилизации грунта и топливно-водяной смеси. Мы используем опыт нефтяников. В дальнейшем смесь будет разделена на воду и топливо, которое, возможно, можно будет использовать. В течение трех месяцев мы с этой проблемой справимся. Что касается грунта – нами подготовлено мощностей еще на 100 тыс. кубометров хранения. Будем гранулировать этот грунт с цементом и другими веществами – это предложение МГУ. Проводим внеплановую ревизию. Планируем освоить 2,5 млрд руб. и в 2021 году еще 11 млрд руб. Намерены полностью восстановить весь причиненный вред", - заявил бизнесмен.

Алексей Ферапонтов, замглавы Ростехнадзора, сообщил, что продолжается расследование причин произошедшего. Рассматриваются разные версии – и климатическая, и недостатки проектирования. "Мы начинаем проверки аналогичных объектов, постараемся завершить работу к 24 июля (всего более 400 объектов)", - рассказал Ферапонтов.

Разлив дизеля на ТЭЦ-3 в Норильске.|Фото: Роскосмос

Путин поблагодарил нефтяников, которые помогают справиться с аварией.

Глава Росрыболовства Шестаков сообщил, что было 84 пробы отобрано. "Будет масштабная экспедиция в июле. Предварительные оценки – порядка десяти лет потребуется на восстановление баланса. Воспроизводственных заводов недостаточно – требуется строительство еще двух рыборазводных заводов. В августе будет представлен отчет", - доложил он.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что "проводится уникальная операция, аналогов которой не было". "Нам удалось провести локализацию, острую фазу удалось пройти, но работы еще очень много. Мы создали межведомственную комиссию из ученых, экологов, участников ликвидаций аварий в северных широтах, коренных малочисленных народов Севера. Просчитаны компенсации для представителей КМНС. Выявлен ряд системных проблем", - доложил Кобылкин.

"Очевидно, что этих событий можно было бы избежать, если бы был должный контроль со стороны соответствующих структур. Деловой, системный должен быть подход. Есть ряд системных проблем, их нужно зафиксировать, отработать все детали, усовершенствовать нормативно-правовую базу. Надо посмотреть на работу всех наших контролирующих органов. Ну, где они были-то? Это заставляет задуматься о том, как на практики у нас организована работа. Надо проанализировать, не чтобы оплеухи раздавать, а чтобы все нормально функционировало", - заключил Путин.

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Путин: "Норникель" обязан продолжать работу до полного восстановления после аварии в Норильске

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Теги: авария, разлив топлива, норильск, норникель, владимир путин, владимир потанин



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