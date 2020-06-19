Представитель "Курганской генерирующей компании" назвал причины срыва сроков подачи горячей воды в жилые дома

Директор структурного подразделения "Тепловые сети" ПАО "Курганская генерирующая компания" Сергей Тарасов назвал причины срыва сроков подачи горячей воды в жилые дома горожан. Во время пресс-конференции в администрации Кургана 19 июня Тарасов отметил, что всему виной - ветхость сетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый этап отключения горячей воды в городе был с 11 по 24 мая - он уже давно прошел, но это только на бумаге. По факту, как отметил Сергей Тарасов, по первому этапу гидравлические испытания проведены по 64 теплопунктам, сейчас отключен 21 теплопункт - это 152 жилых дома.

"Проблемы у нас с устранением дефектов возникли на пересечении улиц Савельева и Максима Горького. Из-за ветхости сетей. На участке в 1,3 км там у нас зафиксировано уже 32 порыва, сейчас все они практически устранены, сегодня проводили гидравлические испытания. К сожалению, результат отрицательный, сегодня опять произошел порыв", - отметил Тарасов.

К вопросу ветхости сетей следует добавить, что компания "Водный союз" вкладывала малое количество средств в модернизацию и реконструкцию сетей. По конкурсу, который проходил приличное количество лет назад, компания планировала выделить на это с 2013 по 2018 годы более 700 млн руб. Однако "Водный союз" отчитался о реализации программы модернизации на сумму 359 млн руб. - это лишь половина от тех денег, которые были выставлены в заявке с 2013 по 2018 годы. Если брать в расчет общую сумму обещанных средств - 25 млрд руб. - которая была обещана городу и должна была пойти именно на модернизацию сетей, то 359 млн руб. - это ничтожный процент.

Что касается второго этапа отключения горячего водоснабжения, который начался 10 июня и продлится до 23 июня, то по нему проведено более 40 испытаний, выявлено 30 дефектов на сетях общей протяженностью 5 км.

"По второму этапу отключение производилось 84 теплопунктов, в общей сложности 740 домов. Проблемные участки - улица Максима Горького. Для того, чтобы нам приступить к гидравлическим испытаниям на этом участке, необходимо устранить все повреждения сначала на канализационном коллекторе, затем произвести откачку из магистральных сетей. Сейчас совместно с администрацией города этот вопрос решается. Также у нас есть небольшие проблемы с ремонтом трубопровода на улице Джамбула в связи с несанкционированной застройкой жителями. С ними провели работу и они начали демонтаж своих самовольных строений", - пояснил Тарасов.

Как доложил директор городского департамента ЖКХ Александр Гонцов, тема подачи горячего водоснабжения остается на контроле в администрации Кургана.

"Контроль ведется в ежедневном режиме, специалисты выезжают на место, контролируют ход проведения работ. Это делается не только днем, но и вечером и ночью. За сроками и качеством восстановления дорожного покрытия следят специалисты Административно-технической инспекции. На сегодняшний день ПАО "Курганская генерирующая компания" восстановила в полном объеме 74 объекта, на контроле остаются 147 раскопок. Сейчас идет второй этап отключения магистральных тепловых сетей", - отметил Гонцов.

Напомним, в начале июня администрация Кургана обратилась в прокуратуру города с требованием проверить действия коммунальщиков - в городе было большое количество раскопанных ям, однако на этих объектах никто не работал и не было никакой техники. Глава Кургана Андрей Потапов ранее комментировал, что все это выходит за рамки здравого смысла. Коммунальщики ежегодно получают деньги на проведение ремонтных работ в рамках производственной программы. Эта программа утверждается, проходит целую процедуру согласования, и в конце года ежегодно выясняется, что программа эта исполнена лишь на 50%. Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина также отмечала, что когда коммунальщики заявляют о том, что сети не будут ремонтироваться, потому что у компании нет денег - это введение в заблуждение общества. "Деньги ежегодно давались. Почему не тратились - это уже другой вопрос", - отмечала Ирина Гагарина.

Обновлено: Ситуацию прокомментировали в пресс-службе "Водного союза":

"На сегодня, 23 июня, у АО "Водный Союз" не восстановлено 24 раскопки. Из них 7 передано подрядчику для восстановления благоустройства, на 5 ведутся работы по устранению аварий, 12 раскопок благоустроены и подготовлены к сдаче в Административно-техническую инспекцию. На сегодняшний день компания практически исчерпала свой годовой бюджет, поэтому на сетях производятся только экстренные работы. Плановые работы на сетях в этом году проводиться не будут. Причина – катастрофическое недофинансирование отрасли, которое ежегодно составляет порядка 300 млн руб. Также в 2020 году произошло снижение тарифа на водоснабжение и водоотведение. И это при том, что 96% канализационных и 75% водопроводных сетей имеют 100%-ый износ.