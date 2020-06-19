24 Сентября 2020
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(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 г. Норильска.

"Выражаю признательность за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края", – говорится в благодарственном письме, подписанном министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

Глава министерства вручил благодарственное письмо генеральному директору АО "Транснефть – Сибирь" Виктору Бронникову 19 июня 2020 года в рамках мероприятия по подведению итогов деятельности аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации последствий аварии.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

В зоне ликвидации последствий аварии в настоящее время работает шесть бригад. Сбор дизтоплива ведется с реки Амбарная, протоки и старицы. Задействовано шесть нефтесборщиков, расставлено 15 каскадов боновых заграждений общей протяженностью 870 метров. Всего силами АО "Транснефть – Сибирь" собрано 9250 куб. м нефтепродукта. В работах по состоянию на 19 июня в работах задействован 71 человек. Ввиду завершения основного этапа ликвидации последствий аварии продолжается переброска сотрудников и техники к месту постоянной работы

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

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АО "Транснефть – Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае

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Теги: Транснефть - Сибирь, норильск



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