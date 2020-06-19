В Нижневартовске после ремонта возобновит работу центр поддержки малого и среднего бизнеса

Столица Самотлора остаётся привлекательной для среднего и малого бизнеса. Для удобства предпринимателей, которые намерены инвестировать в развитие своего дела, после реконструкции возобновит работу центр оказания услуг "Мой бизнес". Возможности организации изучил во время рабочей поездки глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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В здании филиала Фонда поддержки предпринимательства, которое располагается по адресу улица Пермская, 10 (бывший "Бизнес-инкубатор"), активно идёт ремонт. В здании появится центр "Мой бизнес". Его откроют в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Сегодня уже закончен ремонт первого и второго этажей. Здесь разместятся МФЦ для предпринимателей, справочно-информационные службы и представители финансовых организаций. Продолжается оснащение конференц-зала на 50 посетителей для проведения образовательных и деловых мероприятий, создание коворкинг-центра с конференц-залом на 120 мест. Для начинающих предпринимателей, не имеющих офиса, появится возможность аренды рабочего места и проведения деловых встреч и переговоров", - рассказал генеральный директор "Фонда поддержки предпринимательства Югры" Сергей Стручков.

По словам руководителя нижневартовского филиала регионального ФПП Сергея Сысака, ожидается, что новый бизнес-центр начнет работать осенью. В будущем планируется расширение паркинга рядом с учреждением и организация питания для посетителей.

"По окончании всех работ центр "Мой бизнес" станет своего рода "точкой притяжения" для малого и среднего предпринимательства, где можно будет открыть свой бизнес в формате "одного окна". Очень важно собрать в одном месте все службы для поддержки предпринимательства. Человек должен иметь возможность зайти в этот центр с идеей, а выйти с полностью юридически оформленным бизнесом", - рассказал вице-спикер гордумы Сергей Землянкин.

Эксперты уверены, предоставляемые услуги в центре "Мой бизнес" будут востребованы, учитывая имеющийся спрос на торговые площади. Существующие в городе ТРЦ продолжают развиваться. В частности, открывшийся в 2016 г. "ЮграМолл" расширяет свою площадь. Сегодня она составляет 58 тыс. "квадратов" кв. м, после реконструкции площадь вырастет на 30 тыс. "квадратов". Объём инвестиций – 1,3 млрд руб.

"Такое развитие предпринимательства в Нижневартовске принесёт для нашего города огромную пользу. Открытие новых и расширение старых торговых центров – и рабочие места для жителей, и доходы для бюджета. В Нижневартовск приходят крупные ритейлеры, которые раньше не стремились к нам. И если вартовчане сейчас выезжают за товарами в соседние муниципалитеты, то скоро соседи, возможно, поедут к нам", - сказал Тихонов.

После завершения реконструкции торгово-развлекательного комплекса в нём создадут 1 тыс. новых рабочих мест, откроются магазины известных федеральных и мировых брендов, увеличится количество кинозалов, а также появятся другие места отдыха и развлечения горожан. Сдача первой очереди новых торговых площадей намечена на август.

Добавим, что малый и средний бизнес играют в столице Самотлора существенную роль. И от его развития зависит наполняемость городского бюджета. В прошлом году каждый шестой рубль, поступивший в местную казну, был от представителей предпринимательства – пятая часть всего бюджета Нижневартовска формируется от налоговых доходов, поступивших от малого и среднего бизнеса.