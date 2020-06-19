Посетить Парад Победы в Екатеринбурге можно будет только в маске и перчатках

Свердловчане смогут посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал сегодня глава региона в своем Instagram, в условиях пандемии коронавируса будет сделано все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей.

"Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно", - призвал Евгений Куйвашев.

Однако ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, он попросил остаться дома. По словам губернатора, прямые трансляции праздничных мероприятий обязательно будут на областных и федеральных каналах.

Напомним, еще на прошлой неделе глава Среднего Урала не исключал, что парад в Екатеринбурге могут отменить.