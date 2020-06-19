В СМИ появилась переписка адвоката с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.

Добровинский сообщил, что вокруг темы не прекращаются спекуляции.

Из переписки, опубликованной RT, следует, что и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров отказываются от денег актера и настаивают на справедливом суде.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что брат Сергея Захарова готов встретиться для обсуждения компенсации. По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер также записал видеообращение, где просит прощения у родных Захарова.