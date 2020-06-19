Рабочие НТЗМК выходят на митинг из-за передачи заказа на тагильский мост тюменской фирме

Работники Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК) собираются выйти на митинг. Как передает корреспондент Накануне.RU, обращение рабочих появилось в Сети.

В уведомлении, поданном на имя главы города Владислава Пинаева, говорится, что причиной протеста стала передача заказов на строительство автодорожного моста через Нижнетагильский пруд другой компании – ООО "Тюменьстальмост". Сотрудники завода намерены потребовать, чтобы конструкции для моста изготавливались на их предприятии.

Митинг пройдет 29 июня на площади перед КДК "Современник". Начало запланировано на 18 часов. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 200 человек.

Напомним, строительство моста через Нижнетагильский пруд началось в марте этого года. Контракт на возведение был официально заключен в середине января, его стоимость составила около 4 млрд рублей.