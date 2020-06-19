Выходят из шкафа: Минобрнауки объявило свой неофициальный канал в Telegram официальным

Пока одни компании и ведомства после разблокировки Telegram в срочном порядке создают себе официальные каналы, боты и чаты, другие просто объявляют уже существующие (и подчас довольно популярные) каналы официальными. Так, например, поступило Минобрнауки.

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"В связи с решением Роскомнадзора о разблокировке сети Телеграм, Минобрнауки России сообщает, что данный канал является официальным источником информации от Министерства. В официальном телеграм канале Минобрнауки России вы сможете узнать о главных новостях научно-образовательной политики, о приказах и назначениях, а также о других значимых новостях ведомства", - говорится в сообщении ведомства.

К слову, у канала ведомства уже более 4,5 тыс. подписчиков, здесь ведомство публикует информацию, связанную с дистанционным обучением, экзаменами и другими процессами, которые в этом году перешли в онлайн из-за коронавируса.