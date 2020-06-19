24 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Прикамье мужчина пытался подкупить судью, чтобы смягчить приговор сожительнице, избившей полицейского

В Прикамье местного жителя судят за попытку подкупить судью Пермского краевого суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, мужчина пытался дать взятку судье за принятие решения в интересах его сожительницы. Судом первой инстанции женщина была осуждена за применение насилия в отношении представителя власти. Она вступилась за мужчину, когда того пытался задержать сотрудник ДПС за совершенное правонарушение. Женщина напала на инспектора, нанесла ему удары по ногам и шее, за что была приговорена к полутора годам колонии поселения.

После вынесения приговора ее сожитель предложил судье за смягчение наказания 200 тыс. руб. При передаче денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).

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В Прикамье мужчина пытался подкупить судью, чтобы смягчить приговор сожительнице, избившей полицейского

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Теги: взятка, судья, уголовное дело



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