В ЦИКе продолжают считать, что голосование по поправкам в Конституцию будет идти один день
В Центральной избирательной комиссии России сегодня презентовали работу информационного центра по голосованию по поправкам в Конституцию. Члены ЦИК назвали его работу "уникальной", поскольку "впервые центр открывается за неделю до голосования". Очевидно, имеется в виду основной день голосования – 1 июля, его еще сделают выходным. Но при этом ЦИК упорно старается не формулировать тот факт, что голосование будет идти всю неделю, хотя на это указывает сам график работы информационного центра.
Так, по словам члена ЦИК Антона Лопатина, с 25 по 30 июня центр будет работать с 12 по 15 часов мск, а также с 10 часов 1 июля до 15 часов 2 июля.