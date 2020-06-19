В ЦИКе продолжают считать, что голосование по поправкам в Конституцию будет идти один день

В Центральной избирательной комиссии России сегодня презентовали работу информационного центра по голосованию по поправкам в Конституцию. Члены ЦИК назвали его работу "уникальной", поскольку "впервые центр открывается за неделю до голосования". Очевидно, имеется в виду основной день голосования – 1 июля, его еще сделают выходным. Но при этом ЦИК упорно старается не формулировать тот факт, что голосование будет идти всю неделю, хотя на это указывает сам график работы информационного центра.