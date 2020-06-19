Зиничев и Усс прилетели в Норильск – сегодня снова будут докладывать Путину о ликвидации аварии

Владимир Путин сегодня снова проведет совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Президент будет находиться в Москве, а с место происшествия будут докладывать глава МЧС России Евгений Зиничев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и др.

Сейчас министр и губернатор осматривают полигон хранения загрязненного грунта, а позже они совершат облет акватории рек Далдыган и Амбарная, а также посетят полевой лагерь спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС

К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тыс. тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один.