24 Сентября 2020
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Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс в Норильске 19.06.20. (2020) | Фото:пресс-служба МЧС РФ

Зиничев и Усс прилетели в Норильск – сегодня снова будут докладывать Путину о ликвидации аварии

Владимир Путин сегодня снова проведет совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Президент будет находиться в Москве, а с место происшествия будут докладывать глава МЧС России Евгений Зиничев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и др.

Сейчас министр и губернатор осматривают полигон хранения загрязненного грунта, а позже они совершат облет акватории рек Далдыган и Амбарная, а также посетят полевой лагерь спасателей.

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс в Норильске 19.06.20.|Фото:пресс-служба МЧС РФ

Фото: пресс-служба МЧС

К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тыс. тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один.

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Зиничев и Усс прилетели в Норильск – сегодня снова будут докладывать Путину о ликвидации аварии

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Теги: норильск, разлив топлива, тэц-3, евгений зиничев, александр усс, владимир путин



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 15:06 Мск Путин: "Норникель" обязан продолжать работу до полного восстановления после аварии в Норильске

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