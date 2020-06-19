Около 18 тысяч свердловчан хотят пройти тестирование на антитела к коронавирусу

Около 18 тысяч жителей Свердловской области записались на добровольное тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, такие цифры на сегодняшнем брифинге привел вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, проведение исследований запланировано на начало следующей недели. В тестировании могут принять участие люди любого возраста вне зависимости от того, перенесли они заболевание инфекцией или нет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте свердловского Роспотребнадзора.

Как рассказал Креков, уже проведенные исследования показывают, что около 6-7% протестированных свердловчан имеют антитела к коронавирусу. Несколько дней назад в минздраве региона называли цифру в 5%.

"Через две недели мы будем иметь более четкое понимание, какое количество жителей региона имеет иммунитет", - добавил Павел Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19.

Полученные данные используют для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

Напомним, в Минздраве считают, что снятие всех ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса, возможно в 2021 году - ориентировочно к февралю.

По словам главы министерства Михаила Мурашко, к этому времени должна появиться "фармацевтически управляемая ситуация". Министр отметил, что выработка популяционного иммунитета гарантирует, что цепочка заражений прервется