24 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Россия (2014) | Фото:

Прибалтика взбунтовалась против пакта Молотова-Риббентропа

В министерства иностранных дел трех прибалтийских стран были вызваны российские послы, которым был выражен демарш в связи с недавно внесенной в Госдуму инициативой об отмене принятого в 1989 году постановления Съезда народных депутатов СССР об осуждении Договора 1939 года о ненападении между СССР и Германий.
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В прибалтийских странах выразили надежду, что это решение не будет принято Госдумой. При этом комитет по международным делам Госдумы 9 июня поддержал законопроект об отмене постановления с осуждением договора.

Накануне Сейм Литвы единогласно осудил попытки России "переписать историю". В документе говорится, что это покушение на основания современной цивилизации и международного права.

Напомним, СССР был последней страной, заключившей вынужденный договор с Гитлером, после того как страны Запада отклонили все предложения создать антигитлеровскую коалицию.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала The National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. В ней он упомянул о Мюнхенском сговоре западных стран, когда на "съедение" Гитлеру отдали Чехословакию, и о том, что "Советский Союз дал правовую и моральную оценку т.н. Пакту Молотова-Риббентропа", а вот западные страны молчат по поводу своих переговоров с Гитлером. И неизвестно, были ли какие-либо секретные протоколы и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами, поскольку многие документы до сих пор не рассекречены, в частности между Германией и Великобританией.

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Прибалтика взбунтовалась против пакта Молотова-Риббентропа

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Теги: Прибалтика, вторая мировая война



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