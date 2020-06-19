На Среднем Урале открывают участки для подачи заявлений о голосовании не по прописке

На Среднем Урале можно подать заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ не по прописке. Такие участки уже появляются в регионе.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года с соблюдением всех мер безопасности. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов: традиционный - на участке, на дому и в мобильных пунктах.

Так, пункт приема заявлений для голосования по месту пребывания открылся сегодня в посёлке Флюс под Первоуральском. Сам посёлок небольшой, и своего избирательного участка там нет, а летом в ближайшие сады приезжает ещё до 150 человек, поэтому местный ТОС обратился в избирком, чтобы в посёлке открыли мобильный участок для голосования. Пункт приема заявлений от тех, кто желает проголосовать, не уезжая из сада, открылся в местном магазине. А 27 июня, на дни предварительного голосования, там же откроется мобильный пункт. Ожидается, что на участок придёт около 100 человек.

"Я сама из Екатеринбурга, а живу здесь, и очень удобно, что к нам приехали и мы можем здесь проголосовать", - говорит свердловчанка Валентина Гришенкова.

Отметим, для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, можно также воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".