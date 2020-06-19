24 Сентября 2020
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лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

"Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет": инфекционист высказалась по поводу "плато"

Главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Виктория Адоньева считает, что все высказывания о "плато" в эпидемии коронавируса, мягко говоря, вызывают вопросы к профессионализму "экспертов".
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В интервью "Орловским новостям" врач подтвердила предположение о том, что после голосования по поправкам в Конституцию страну ждет прирост заболевших: "[Прирост] обязательно будет. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет".

Эксперт также считает, что о стабилизации ситуации говорить не приходится: "У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тысяч населения — и это уже эпидемия. А мы продолжаем расти. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек. <…> Мы растем. Плато не будет. При воздушно-капельных инфекциях, когда говорят "плато" - это вызывает некоторое удивление, особенно, когда это говорят эпидемиологи и инфекционисты. В такого рода инфекциях бывает только рост и снижение".

Адоньева считает, что простое увеличение коечного фонда (которое в некоторых регионах тоже уже невозможно) не даст эффекта: "Если продолжится рост, лечить будет некому. Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя. Врачи уже работают на пределе сил. Мы, инфекционисты в этом живем уже три месяца, привлеченные специалисты работают месяц, их привлекли как пошел рост, но и у них уже нет сил. У нас сотрудники в обморок падают, потому что в такую жару в средствах защиты работать очень тяжело. Сколько они еще выдержат, я не знаю".

защитный костюм, врачи, коронавирус|Фото: пресс-служба РМК

Есть вопросы у инфекциониста и к статистике, в том числе и по летальности: "Статистика даже в разных регионах отличается. Где-то учитываются все случаи гибели пациентов, у которых был выявлен коронавирус, в ряде регионов учитывается смерть только, если развивалось тяжелое поражение респираторного тракта, а смерть пациентов, например, с онкологией списывается именно на нее, а covid-инфекция идет как сопутствующая. Должно пройти достаточно большое количество времени для того, чтобы эта статистика была хотя бы упорядочена. <…>Проблема в учете существует. Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое. Я думаю, что и здесь нет исключения из общего правила. Как я уже говорила, у нас даже в разных регионах считают по-разному".

"Я думаю, что это послужит большим уроком для всех стран, в том числе и нашей. Это расплата за пренебрежительное отношение к медицине и в частности к инфекционной службе, к службе медицины катастроф, которые должны все это предотвращать. То, что было создано в советское время, все было развалено, инфекционные койки минимализировали до невозможности. Примеры: наша Глазуновка, где даже сантехнику своровали из боксов, поэтому мы не можем пользоваться этими койками; наш полуразваленный корпус, который абсолютно не приспособлен к приему такого огромного количества пациентов", - заключает эксперт.

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"Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет": инфекционист высказалась по поводу "плато"

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Теги: голосование по поправкам в конституцию, коронавирус, инфекционист, рост заболеваемости, плато



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 19:59 Мск Прокуратура Орловской области проводит проверку после высказывания инфекциониста о нехватке мест

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